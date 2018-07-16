Герой Евро-2016 Эдер стал полноценным игроком московского Локомотива

Московский Локомотив заключил полноценный контракт с португальским нападающим Эдером.

Форвард московского Локомотива Эдер, права на которого принадлежали Лиллю, продолжит выступления в России. Игрок подписал полноценный контракт с клубом, информирует официальный сайт Локомотива.

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Детали соглашения пока неизвестны. Эдер провел в Локомотиве сезон 2017/18 на правах аренды. За "железнодорожников" Эдер сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и помог команде стать чемпионом России.

К слову, недавно контракт с Локомотивом продолжил украинец Тарас Михалик.

Напомним, именно Эдер стал одним из героев Евро-2016. Форвард забил единственный мяч в финальном поединке сборной Португалии против Франции.