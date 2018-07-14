Маркевич: Великодержавний шовінізм Росії не тільки в Україні, і не тільки в спорті

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич розповів про чемпіонат світу та футболістів, що грають у Росії.

"Слідкую за чемпіонатом світу. Мені важливо дивитися матчі, як спеціалісту. Це футбол. Але матчі збірної Росії не дивлюся, жодного не бачив. Принципово. Та й немає там на що дивитися. Ставлюся негативно до українців, які поїхали в Росії на Мундіаль. Дивитися футбол – одне, їхати туди – зовсім інше. Треба розрізняти ці речі.

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Якби Україна вийшла на ЧС-2018 – треба було би їхати. Але не просто так. Добре зібратися, налаштуватися, показати хороший футбол і результат. І вийти в чвертьфінал, а може й далі. Це було б правильно. Але вболівальникам з України в такому випадку я б казав не їхати. В Росії і так вистачило б людей, українців, які би підтримали нашу команду.

Негативно ставлюсь до українських тренерів та футболістів, які працюють у Росії. Так не має бути.

Спорт, на жаль, не поза політикою. Все перемішано й залежить одне від одного. Так собі думати можна, але це означає, що така реальність. Якщо говорити про Росію, то ви ж розумієте. Великодержавний шовінізм не тільки в Україні, і не тільки в спорті", – розповів Маркевич в інтерв'ю Tribuna.

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