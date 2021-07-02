У матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Іспанія лише у серії пенальті зуміла пройти Швейцарію. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому чвертьфіналі чемпіонату Європи у Санкт-Петербурзі Іспанія зуміла забити у ворота Швейцарії вже на початку матчу. Після навісу іспанців з кутового м'яч відлетів до Жорді Альби і захисник Барселони завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Деніс Закарія вирішив підстрахувати свого голкіпера і змінив напрямок польоту сфери, записавши у свій пасив автогол.

Швейцарія – Іспанія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2020

На 68-й хвилині швейцарці зуміли відігратись. Ремо Фройлер увірвався у штрафний майданчик суперника і, скориставшись непорозумінням захисників, відпасував на Джердана Шакірі. М'яч після пострілу півзахисника Ліверпуля пройшов поміж ніг Сезара Аспілікуети у дальній кут повз Унаї Сімона.

На 77-й хвилині збірна Швейцарії залишилась у меншості – за підніжку був вилучений півзахисник Аталанти Ремо Фройлер. "Наті" у меншості втримали свої ворота на замку і дотягнули до овертаймів. Зрештою, і додатковий час не приніс голів. У серії післяматчевих пенальті швейцарці тричі не змогли забити, чим підписали собі остаточний вирок.

Збірна Іспанії у півфіналі зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Італія.

Іспанія завершила казку відчайдушної Швейцарії та пройшла у півфінал Євро-2020 – дежавю з українським присмаком