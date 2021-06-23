Лука Модріч

Вік: 35 років

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Реал

Transfermarkt: 10 млн євро

Статистика у збірній Хорватії: 141 матч, 18 голів

Хорватів багато критикували на старті Євро. І гра не та, і швидкості не ті, і, звісно, результат не той – лише один бал після двох турів. "Просто не граємо", – кинув на емоціях Іван Перішіч, підсумовуючи нічию з Чехією. Навіть вожак, 35-річний Модріч, був неспроможним завести колектив.

Але якщо команда і її лідер спроможні стрепенутися хоча б в екстремальних обставинах, коли відступати ніде, отже не все так погано. Вчора Хорватія нарешті була схожою на себе, а Лука, цей зрілий апостол середини поля, відповідав почесному статусу капітана і володаря "Золотого м’яча".

Хорватія – Шотландія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Усе було проти хорватів: психологічний фон, ворожий Хемпден Парк із галасливою публікою, яка підтримувала своїх, шалений гол Макгрегора прямісінько "в роздягальню". А ще проти них уболівала 46-мільйонна Україна, яка молилася на підсумкову нічию, намагаючись вибити для своєї безхарактерної збірної путівку в 1/8 фіналу.

На 62-ій хвилині ми закусили губи, ставши свідками фірмової магії Модріча. З-за меж штрафного, зовнішнім боком стопи, акуратно у верхній кут. Скільки таких м’ячів він забив, як під копірку! Цей – один із найважливіших упродовж довжелезної кар’єри. А ще через 15 хвилин Лука асистував Перішічу. Хорватія не те що гарантувала собі чільні позиції у заліку третіх команд Євро, а й випередила чехів за додатковими показниками і вистрибнула у плей-офф напряму.

Модріч не вперше робить нам боляче. У вересні 2009-го він забивав Пятову у пам’ятному поєдинку відбору до ЧС-2010 (нічия 2:2). У жовтні 2017-го асистував Крамарічу на НСК Олімпійський, коли Хорватія легко впоралася із командою Шевченка (2:0). А минулоріч розкішний постріл Модріча із 25 метрів у ворота Шахтаря був визнаний найкращим голом першого туру Ліги чемпіонів.

Анатолій Трубін досі із жахом згадує той удар. У розмові із "Футбол 24" молодий голкіпер визнав, що навіть не встиг поворухнутися, щоб зреагувати, хоча дистанція була пристойною. Натерпівся Шахтар від хорвата і у 2015-му. Пригадуєте той феєричний матч ЛЧ на Арені Львів, коли команди забили 7 голів, проте Реал – на гол більше (3:4)? Один із влучних ударів – в активі Модріча.

Ну а зараз ще одна безсонна ніч очікує на збірну України. Тепер наша доля – у руках команд із квартетів Е та F. Шансів все менше.

Сторінка автора у Facebook

Герой дня: Міккель Дамсгор шедеврально нокаутував Росію – Данія воскресає і реанімує Україну