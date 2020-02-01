Гент розгромив Мехелен – Безус став автором переможного гола

Гент з двома українцями в складі розбив Мехелен (3:0) в рамках 24-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 24-й тур

Мехелен – Гент – 0:3

Голи: Безус, 1, Девід, 50, Ньянгбо, 90+5

Гент вийшов вперед в рахунку вже на першій хвилині поєдинку, Роман Безус класним ударом зі штрафного з метрів 30 зумів пробити голкіпера (який ще й зазнав пошкодження в цьому епізоді).

Безус забив черговий гол за Гент вже на першій хвилині – українець продовжує результативну серію

В другій половині Гент зумів подвоїти перевагу. Після затяжної комбінації Девід з близької відстані переправив м'яч у ворота. Мехелен, попри те, що завдав більше ударів, так і не зумів забити бодай раз. А наприкінці гри Ньянгбо після непоганої контратаки посадив захисника на п'яту точку, і забив третій м'яч в знущальному стилі. Слід зазначити, що Роман Безус та Ігор Пластун розпочали матч у стартовому складі. Хавбек провів на полі 65 хвилин, а Пластун відіграв повний поєдинок.

Таким чином, Гент набрав 48 очок та продовжує переслідувати Брюгге Соболя, який з 54 пунктами очолює чемпіонат Бельгії.

Ференцварош з українцями дотиснув суперника та зберіг впевнене лідерство в чемпіонаті Угорщини