Гент разгромил Мехелен – Безус стал автором победного гола

Гент с двумя украинцами в составе разбил Мехелен (3:0) в рамках 24-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2019/20, 24-й тур

Мехелен – Гент – 0:3

Голы: Безус, 1, Дэвид, 50, Ньянгбо, 90+5

Гент вышел вперед в счете уже на первой минуте поединка, Роман Безус классным ударом со штрафного метров с 30 сумел пробить голкипера (который еще и получил повреждение в этом эпизоде).

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Во второй половине Гент сумел удвоить преимущество. После затяжной комбинации Дэвид с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Мехелен, несмотря на то, что нанес больше ударов, так и не сумел забить хотя бы раз. А в конце игры Ньянгбо после неплохой контратаки посадил защитника на пятую точку, и забил третий мяч в издевательском стиле. Следует отметить, что Роман Безус и Игорь Пластун начали матч в стартовом составе. Хавбек провел на поле 65 минут, а Пластун сыграл полный поединок.

Таким образом, Гент набрал 48 очков и продолжает преследовать Брюгге Соболя, который с 54 пунктами возглавляет чемпионат Бельгии.

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