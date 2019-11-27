Гент привітав Яремчука з днем народження – українському форварду виповнилося 24 роки

Бельгійський Гент у своїх соцмережах привітав форварда збірної України Романа Яремчука з днем народження.

Сьогодні Яремчуку виповнюється 24 роки. Клуб привітав форварда святковим постом в твіттері.

Яремчук забив черговий гол за Гент

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Гент влітку 2017-го року з київського Динамо. У бельгійському клубі українець досяг значного прогресу: він завоював місце в основному складі команди, а згодом почав викликатися в національну збірну. В поточному сезоні Яремчук зіграв за Гент 23 матчі у всіх турнірах і забив 16 голів. Наразі нападник посідає третє місце у бомбардирських перегонах чемпіонату Бельгії.

Яремчук забив красивий гол та переслідує екс-динамівця в гонці бомбардирів – Гент драматично втратив перемогу