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Гент привітав Яремчука з днем народження – українському форварду виповнилося 24 роки

11:25 569 Читать на русском
Гент привітав Яремчука з днем народження – українському форварду виповнилося 24 роки
Роман Яремчук / Eurosport

Бельгійський Гент у своїх соцмережах привітав форварда збірної України Романа Яремчука з днем народження.

Сьогодні Яремчуку виповнюється 24 роки. Клуб привітав форварда святковим постом в твіттері.

Яремчук забив черговий гол за Гент

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Гент влітку 2017-го року з київського Динамо. У бельгійському клубі українець досяг значного прогресу: він завоював місце в основному складі команди, а згодом почав викликатися в національну збірну. В поточному сезоні Яремчук зіграв за Гент 23 матчі у всіх турнірах і забив 16 голів. Наразі нападник посідає третє місце у бомбардирських перегонах чемпіонату Бельгії.

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Теги
Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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