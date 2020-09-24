"Ми хотіли уникнути помилок. Перед матчем обговорили всі сильні сторони суперника, всі помилки, яких можемо припуститись. Також спрогнозували ті помилки, яких могли припуститися кияни. Але те, чого ми хотіли уникнути, збулося на полі. Ми знали, що Динамо – команда, яка буде чекати на наші помилки і намагатиметься скористатися ними, що вони і зробили, забивши два голи.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно бути реалістами. Ми мали більше вірити в себе. Ми могли зіграти набагато краще, проте створювали недостатньо вільних зон для наших гравців. Через певний час ситуація на полі покращилася, ми зрівняли рахунок і у нас були великі надії на другий тайм. Але ми знову наробили помилок. Слідом за жовтою карткою наш гравець отримав червону, і ми залишилися у меншості. Ми втратили багато можливостей аби добитися хорошого результату.

Тепер нам буде дуже нелегко у матчі-відповіді. Але з нашого боку буде неправильно сказати, що ми складаємо зброю. Ми будемо готуватися, аби спробувати виграти з потрібним рахунком у Києві. На жаль, сьогодні на полі я побачив лише кілька гравців рівня Ліги чемпіонів, але, на жаль, це були далеко не всі гравці нашої команди.

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Щодо травми Яремчука... Для всіх нас це був важливий матч. Роман отримав травму без прямого контакту, практично на рівному місці. Поки нічого певного щодо ступеня важкості його травми сказати не можу. Звичайно, ми будемо його берегти, щоб якнайшвидше повернути до обойми, але прямо зараз він дуже розчарований.

Ця поразка для нас – справжній удар. Його нелегко прийняти. Але поразки – це невід'ємна частина футболу, так само, як і травми. Потрібно сприймати футбол таким, який він є, у цілісному вигляді – з усіма поразками, травмами, невдачами. Відсутність уболівальників є для нас відчутною втратою. Але ми не одні опинилися в такій ситуації, тому змушені прийняти це як є", – цитує Де Декера офіційний сайт Динамо.

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