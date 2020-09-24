"Як я й казав раніше, головне у цій грі – результат, і ним я дуже задоволений. Другий тайм дався нам краще. Попереду у нас ще гра-відповідь, і ми маємо вже починати готуватися до неї.

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Сьогодні ми почали дуже добре, забили швидкий м'яч, і я сподівався, що нам вдасться забити і другий, і третій гол. Але, на жаль, ми втратили нитки гри, і суперники, спіймавши кураж, створили тиск на наших захисників та заробили стандарт, з якого й відігралися у першому таймі.

Гра була швидкою, в тому числі через те, що поле було слизьким, було багато контактної боротьби, тому я вирішив нічого не змінювати у перерві, а зробити заміни в другому таймі, оскільки дуже важко входити в таку гру", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 на виїзді здолало Гент 2:1 і вже 29 вересня чекатиме підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді у Києві.

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