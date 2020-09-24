"Мы хотели избежать ошибок. Перед матчем обсудили все сильные стороны соперника, все ошибки, которые можем допустить. Также спрогнозировали те ошибки, которые могли допустить киевляне. Но то, чего мы хотели избежать, сбылось на поле. Мы знали, что Динамо – команда , которая будет ждать наших ошибок и пытаться воспользоваться ими, что они и сделали, забив два гола.

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Нам нужно быть реалистами. Мы должны были больше верить в себя. Мы могли сыграть гораздо лучше, однако создавали недостаточно свободных зон для наших игроков. Через некоторое время ситуация на поле улучшилась, мы сравняли счет и у нас были большие надежды на второй тайм. Но мы снова наделали ошибок. Вслед за желтой карточкой наш игрок получил красную, и мы остались в меньшинстве. Мы потеряли много возможностей чтобы добиться хорошего результата.

Теперь нам будет очень нелегко в ответном матче. Но с нашей стороны будет неправильно сказать, что мы складываем оружие. Мы будем готовиться, чтобы попытаться выиграть с нужным счетом в Киеве. К сожалению, сегодня на поле я увидел лишь несколько игроков уровня Лиги чемпионов, но, к сожалению, это были далеко не все игроки нашей команды.

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Относительно травмы Яремчука... Для всех нас это был важный матч. Роман получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь, чтобы как можно быстрее вернуть в обойму, но прямо сейчас он очень разочарован.

Это поражение для нас – настоящий удар. Его нелегко принять. Но поражения – это неотъемлемая часть футбола, так же, как и травмы. Нужно воспринимать футбол таким, какой он есть, в целостном виде – со всеми поражениями, травмами, неудачами. Отсутствие болельщиков для нас стало ощутимой потерей. Но мы не одни оказались в такой ситуации, поэтому вынуждены принять это как есть", – цитирует Де Декера официальный сайт Динамо.

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