"Шанси Шахтаря на прохід Генка оцінюю як хороші. Прийшов новий тренер, при якому команда відразу дуже сильно змінилася. Дуже сильно змінилася модель і структура гри, команда додала в інтенсивності гри. Сьогоднішній і торішній Шахтар – це зовсім різні команди.

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Видно, що це вже команда Де Дзербі, а не Каштру. Прийшли три гравці, команда грає інакше: відмінний вихід з оборони, білд-ап і пресинг. Звичайно, деякі моменти не до кінця вдосконалені за такий короткий період. Але так круто змінити структуру і модель гри за 1 місяць – це дуже класно. Тому у Шахтаря великі шанси. У "гірників" взагалі не повинно виникнути проблем в Бельгії.

Шахтар не гратиме на нічию у виїзному матчі? Звичайно, я впевнений в цьому, судячи з гри в чемпіонаті України. Так, УПЛ – не показник, але команда в хорошому тонусі. У команди є велика мотивація вийти в ЛЧ. Шахтар вище рівнем Генка і за організацією гри, і за всіма іншими параметрами.

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Максимум для Шахтаря у цьогорічній Лізі чемпіонів? Давайте не будемо загадувати далеко. Шахтар дуже круто точково посилився, взяв гравців не на перспективу, а які пограли в Італії, Нідерландах і Португалії. Це адаптовані до європейського футболу гравці, тому вони дуже легко проникали в систему і командну гру Шахтаря.

Якщо Шахтар буде так само прогресувати, то шанси дуже високі. Мені дуже подобається атакувальна гра Шахтаря, це і є ДНК "гірників" – вони повинні бути з м'ячем, пресингувати і диктувати умови. Де Дзербі живе грою 24/7, 90 хвилин бігає – це справжній Шахтар", – поділився Шевчук у коментарі Tribuna.

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