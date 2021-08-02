Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Генком – Мудрик та Бондаренко серед зірок "гірників"
Шахтар вирушив на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Генка в Бельгію.
"Гірники" у своєму твіттері оприлюднили список з 24 гравців, які вирушили на матч Ліги чемпіонів проти Генка.
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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Марлос, Маркос Антоніо, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педрінью.
Нападники: Дентінью, Траоре.
До слова, поєдинок Генк – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня, початок зустрічі о 20:30.
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