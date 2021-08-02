Шахтар дізнався потенційного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар дізнався імовірного опонента в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Попередньо віце-чемпіону України потрібно здолати бельгійський Генк.
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Протистояння переможця пари Генк – Шахтар із представником Чехії або Франції складатиметься із двох матчів. Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 17-18 серпня. Натомість матчі-відповіді відбудуться 24-25 серпня.
Нагадаємо, що перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Генка донеччани проведуть у вівторок, 3 серпня.
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