"Шансы Шахтера на проход Генка оцениваю как хорошие. Пришел новый тренер, при котором команда сразу очень сильно изменилась. Очень сильно изменилась модель и структура игры, команда прибавила в интенсивности игры. Сегодняшний и прошлогодний Шахтер – это совершенно разные команды.

Шахтер узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Видно, что это уже команда Де Дзерби, а не Каштру. Пришли три игрока, команда играет иначе: отличный выход из обороны, билд-ап и прессинг. Конечно, некоторые моменты не до конца усовершенствованы за такой короткий период. Но так круто изменить структуру и модель игры за 1 месяц – это очень классно. Поэтому у Шахтера большие шансы. У "горняков" вообще не должно возникнуть проблем в Бельгии.

Шахтер не будет играть на ничью в выездном матче? Конечно, я уверен в этом, судя по игре в чемпионате Украины. Да, УПЛ – не показатель, но команда в хорошем тонусе. У команды есть большая мотивация выйти в ЛЧ. Шахтер выше уровнем Генка и по организации игры, и по всем другим параметрам.

Шахтер огласил заявку на матч Лиги чемпионов с Генком – Мудрик и Бондаренко среди звезд "горняков"

Максимум для Шахтера в нынешней Лиге чемпионов? Давайте не будем загадывать далеко. Шахтер очень круто точечно усилился, взял игроков не на перспективу, а которые поиграли в Италии, Нидерландах и Португалии. Это адаптированные к европейскому футболу игроки, поэтому они очень легко проникали в систему и командную игру Шахтера.

Если Шахтер будет так же прогрессировать, то шансы очень высоки. Мне очень нравится атакующая игра Шахтера, это и есть ДНК "горняков" – они должны быть с мячом, прессинговать и диктовать условия. Де Дзерби живет игрой 24/7, 90 минут бегает – это настоящий Шахтер", – поделился Шевчук в комментарии Tribuna.

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів