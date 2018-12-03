Екс-форвард Карпат Габовда забив дебютний гол в Угорщині і може отримати штраф за футболку з написом "Pray for Ukraine"

Колишній нападник Карпат Юрій Габовда відзначився патріотичним вчинком, за який ризикує отримати штраф.

Габовда, який виступає за угорський Халадаш, цими вихідними забив дебютний гол у чемпіонаті Угорщини. Після матчу 29-річний форвард зняв ігрову футболку, під якою була інша – з написом "Pray for Ukraine".

За словами Габовди, тепер йому загрожує штраф.

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"Перед матчем мені сказали, що місцева федерація оштрафує, якщо надягну таку футболку. Але мені байдуже на той штраф. Я дуже переживаю і молюся за Україну. Зараз на телебаченні в аналітичній програмі обговорюють цей напис. Схоже, таки буде штраф. Але точно буде відомо в понеділок.

Чому не показав футболку після забитого м’яча? Після голу не міг ризикувати, бо отримав би жовту", – розповів Габовда в коментарі Tribuna.