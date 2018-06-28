Габі покинув Атлетіко і приєднається до Аль-Садда Хаві

Капітан мадридського Атлетіко Габі Фернандес вирішив покинути "матрацників" і переїхати в Катар, де стане гравцем Аль-Садда з Дохи.

Лідер мадридців погодився переїхати на Близький Схід і невдовзі стане партнером по команді легенди Барселони Хаві Ернандеса, повідомляє AS.

За інформацією видання, Габі підпише з Аль-Саддом 3-річний контракт. За цей період півзахисник заробить 19 млн євро. Перед тим, як прийняти остаточне рішення капітан "матрацників" поспілкувався з керманичем Атлетіко Дієго Сімеоне та власною сім'єю.

Габі міг залишитися на Ванда Метрополітано ще на 2 роки, хоча мадридці вже підписали його наступника – Родрі з Вільяреала. Однак, відмовився від пропозиції босів клубу.

Габі Фернандес є вихованцем мадридського Атлетіко. В системі клубу він перебував із 2002 року з перервами на оренду в Хетафе та 4 сезони в Сарагосі. На дорослому рівні він провів за "матрацників" 417 матчів у всіх турнірах, здобувши 6 трофеїв – чемпіонство в сезоні 2013/14, Кубок Іспанії на рік раніше, Суперкубок Іспанії-2014, Суперкубок УЄФА-2012 та два кубки Ліги Європи (2011/12 і 2017/18).

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