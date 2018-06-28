Габи покинул Атлетико и присоединится к Аль-Садду Хави

Капитан мадридского Атлетико Габи Фернандес решил покинуть "матрасников" и переехать в Катар, где станет игроком Аль-Садда из Дохи.

Лидер мадридцев согласился переехать на Ближний Восток и вскоре станет партнером по команде легенды Барселоны Хави Эрнандеса, сообщает AS.

По информации издания, Габи подпишет с Аль-Саддом 3-летний контракт. За этот период полузащитник заработает 19 млн евро. Перед тем, как принять окончательное решение капитан "матрасников" пообщался с наставником Атлетико Диего Симеоне и своей семьей.

Габи мог остаться на Ванда Метрополитано еще на 2 года, хотя мадридцы уже подписали его преемника – Родри из Вильярреала. Однако, отказался от предложения боссов клуба.

Габи Фернандес является воспитанником мадридского Атлетико. В системе клуба он находился с 2002 года с перерывами на аренду в Хетафе и 4 сезона в Сарагосе. На взрослом уровне он провел за "матрасников" 417 матчей во всех турнирах, завоевав 6 трофеев – чемпионство в сезоне 2013/14, Кубок Испании годом ранее, Суперкубок Испании-2014, Суперкубок УЕФА-2012 и два кубка Лиги Европы (2011/12 и 2017/18).

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