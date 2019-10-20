УЄФА довірив написання офіційної пісні Євро-2020 найкращому діджею світу

Написати офіційну пісню Євро-2020 керівники УЄФА довірили діджею Мартіну Гарріксу.

23-річний музикант з Нідерландів став офіційним партнером УЄФА, а його музичний витвір наступного літа буде лунати перед всіма матчами чемпіонату Європи.

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"З глузду з'їхати – Євро-2020 відбудеться відразу в 12 містах. Але це найкращий спосіб відсвяткувати 60-річчя цього неймовірного турніру.

Музика – моя пристрасть, але і футбол я дуже люблю. Тому так пишаюся, що мені дали можливість написати офіційну пісню для найбільшого Євро в історії", – цитує Гаррікса офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Гаррікс уже протягом трьох років визнається найкращим діджеєм світу за версією авторитетного видання DJ Magazine.

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