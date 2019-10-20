Футбольный союз Сербии готов финансово стимулировать соперников Португалии – интриги в группе сборной Украины

Руководство Сербского футбольного союза может пойти на любые меры, чтобы опередить сборную Португалии в отборе на Евро-2020.

Сербы обещают 500 тысяч евро для Литвы или Люксембурга, если какая-то из этих сборных сможет отобрать очки у Португалии, информирует Kurir.

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За два тура до финиша "селесао" опережают балканцев на один пункт, то есть любая осечка Роналду и компании подарит Сербии шанс на вторую путевку в основной этап Евро-2020 от группы В. Португальцы будут играть против скромных Литвы и Люксембурга, но если кому-то из аутсайдеров квартета удастся шокировать чемпионов Европы, то они получат полмиллиона евро вознаграждения от СФС. "Белые орлы" также будут противостоять Люксембургу, а в последнем туре будут принимать сборную Украины.

Напомним, команда Андрея Шевченко уже обеспечила себе первое место группы В, поэтому может спокойно готовиться к выступлениям на Евро-2020.

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