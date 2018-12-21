Футбольні суперзірки і… косметика

Воїни на полі, вони б'ються за найсильніші світові клуби і є гордістю вболівальників. Зіркові футболісти наполегливою працею заробляють кубики преса і перемоги в складних матчах. Сьогодні ми говоримо про них, як про медійних особистостей, адже наші кумири – не просто гравці відомої команди, а й обличчя провідних брендів чоловічої косметики.

Чим користуються амбасадори шкіряного м'яча щодня і на важливих заходах

Кріштіану Роналду

Крім того, що португальський нападник веде здоровий спосіб життя і більшу частину дня проводить у тренувальному залі, він також любить відвідувати салони краси, де робить різні косметичні процедури. Футболіст щорічно віддає великі суми грошей на корекцію брів, укладку, догляд за вінірами. Він постить в Інстаграм фото, на яких релаксує в глиняних і тканинних масках. На думку досвідчених візажистів, перед урочистими заходами чотириразовий володар Золотої бутси не нехтує використанням консилерів, щоб вирівняти лінію мімічних зморшок, рельєф і тон шкіри.

Ліонель Мессі

Власник п'яти Золотих м'ячів не був спійманий папараці за використанням косметики, але доглянутість його бороди і сміливі експерименти з кольором волосся говорять про те, що на ванній поличці Лео однозначно присутня чоловіча продукція для догляду та укладки волосся. Аргентинець також представляє марки Gillette і Head&Shoulders. Цілком можливо, що чоловіча лінія косметики цих брендів і є його секретом шикарної шевелюри та завидної рослинності на обличчі.

Юліан Нагельсман

Головний тренер німецького клубу Хоффенхайм у грі проти Баварії виразив себе досить нестандартним, як для чоловіка, способом. Найкращий коуч Бундесліги вищипав брови та підфарбував їх олівцем. Ще він скористався тональним засобом, щоб приховати недоліки на обличчі, й це не залишилося непоміченим глядачами. Цікаво, що ж іще приховує у своїй косметичці перспективний наставник…

Девід Бекхем

Вікторія Бекхем, дружина колишнього капітана збірної Англії, поділилася зі ЗМІ ексклюзивною інформацією про те, що чоловік періодично позичає її косметику. А згідно з приблизними підрахунками, він витрачає близько 8 тисяч доларів на місяць на підтримку іміджу, оновлення стрижки і косметолога. Враховуючи, що зіркова пара має успішний бізнес у світі моди та парфумерії, чи варто говорити про завидний домашній асортимент чоловічої косметики Девіда.

Ви можете бути не настільки популярними, як Бекхем, і не такими накачаними, як Роналду, але погодьтеся: щоб бути успішним, необхідно стежити за своєю зовнішністю не менше, ніж улюблені зірки. А подбати про це можна, не докладаючи особливих зусиль. Наприклад - нанести маску для обличчя під час перегляду вирішального матчу.