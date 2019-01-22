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Футболісти Арсенала зіграли у пейнтбол

19:05 91 Читать на русском
Футболісти Арсенала зіграли у пейнтбол
Александр Ляказетт та П'єр-Емерік Обамеянг / ФК Арсенал

Після перемоги над Челсі в матчі 23 туру АПЛ гравці лондонського Арсенала вирішили зіграти у пейнтбол.

Лондонський Арсенал розпочав новий тиждень у незвичний спосіб. Команда зібралась та зіграла у пейнтбол.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Фотографію у своєму Твіттері опублікував головний тренер "канонірів" Унаї Емері. "Чудова командна робота. Ми – Арсенал", – підписав світлину іспанець.

Арсенал після 23 турів займає 5 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має 44 очки, на 3 пункти відстаючи від 4 позиції.

Теги
Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері
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