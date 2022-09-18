Зірка ПСЖ Неймар залишився незадоволений реакцією арбітра на святкування гола у поєдинку 2 туру ЛЧ проти Маккабі з Хайфи.

На 88 хвилині бразилець поставив крапку у матчі проти ізраїльтян та показав своє фірмове святкування з язиком і пальцями біля скронь. Головний рефері Зіберт оцінив такі дії на жовту картку.

"Повна неповага до спортсмена": Неймар накинувся на арбітра, який показав жовту за провокативне святкування з язиком

Після поєдинку Ней написав пост у соціальних мережах з критикою, а нещодавно повторив своє обурення пресі. "Футбол стає все нуднішим! Я отримую жовту за святкування, це трапляється тільки зі мною, це безумство... Рефері навіть не визнав, що зробив помилку. Це повна відсутність поваги", – цитує Неймар Téléfoot.

Поточний сезон 30-річний вінгер проводить доволі вдало – 11 голів та 7 асистів в 10 поєдинках у всіх турнірах за ПСЖ.

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