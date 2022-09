"Le football est de plus en plus ennuyeux ! Je me prends un jaune pour une célébration, ça n’arrive qu’à moi, c’est la folie... L’arbitre ne dit même pas qu’il s’est trompé. C’est un manque de respect total"



La réaction de Neymar après son carton jaune cette semaine pic.twitter.com/9TUcGUk9yS