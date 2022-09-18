Звезда ПСЖ Неймар остался недоволен реакцией арбитра на празднование гола в поединке 2 тура ЛЧ против Маккаби из Хайфы.

На 88 минуте бразилец поставил точку в матче против израильтян и показал свое фирменное празднование с языком и пальцами у висков. Главный рефери Зиберт оценил такие действия на желтую карточку.

"Полное неуважение к спортсмену": Неймар набросился на арбитра, который показал желтую за провокационное празднование с языком

После поединка Ней написал пост в социальных сетях с критикой, а недавно повторил свое возмущение прессе. "Футбол становится все скучнее! Я получаю желтую за празднование, это случается только со мной, это безумие... Рефери даже не признал, что совершил ошибку. Это полное отсутствие уважения", – цитирует Неймара Téléfoot.

Текущий сезон 30-летний вингер проводит довольно удачно – 11 голов и 7 ассистов в 10 поединках во всех турнирах за ПСЖ.

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