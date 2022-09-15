Неймар образився на арбітра Даніеля Зіберта за покарання у матчі ЛЧ проти Маккабі Х.

Під завісу зустрічі бразилець забив гол і показав святкування, яке вже стало фірмовим у цьому сезоні. Ней висолопив язика та покрутив руками біля скронь, мовляв, він не слухає хейтерів. Зіберт такі дії оцінив на жовту картку, що неабияк розлютило зірку ПСЖ. Він сперечався ще на полі, а потім написав гнівну публікацію у соцмережах.

"Повна неповага до спортсмена. Такого не може бути. Я отримую жовту за те, що нічого поганого не зробив, а мене продовжують бити. Навіть не варто казати, наскільки арбітр неправий. Скільки неповаги!" – обурився Неймар.

Додамо, що у новому сезоні нападник ПСЖ знаходить час і для хорошої гри – 11+7 у 10 матчах.

Два історичні рекорди Мессі, гімнастика Холанда, черговий забіг Мудрика – відео усіх голів середи у Лізі чемпіонів