Франція – Хорватія: арбітр "подарував" французам перший гол, але не помилився з пенальті – думка екс-рефері ФІФА

Аргентинський рефері Нестор Пітана прийняв два неоднозначні рішення у першому таймі фіналу ЧС-2018 Франція – Хорватія.

На 17-й хвилині поєдинку Пітана призначив штрафний удар у бік воріт Хорватії за фол на Грізманні. Останній виконав стандарт, який у підсумку призвів до автогола. Однак іспанський екс-рефері ФІФА Ітурральде Гонсалес вважає, що Пітана помилився, призначивши штрафний удар: "Грізман падав з власної волі".

Франція – Хорватія – відео голів

На фото: Грізманн за мить до падіння

Також Ітурральде оцінив доцільність призначення пенальті у ворота Хорватії за гру рукою Перішіча на 37-й хвилині. Авторитетний іспанський екс-арбітр вважає, що в цьому епізоді Пітана прийняв правильне рішення. "Рука хорвата була сильно відірвана від тіла та перервала політ м'яча", – зазначив Ітурральде.

Франція не без допомоги Пітани у підсумку виграла перший тайм з рахунком 2:1.

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