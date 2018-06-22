Франція – Перу: Дешам остерігається атак перуанців

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від поєдинку своїх підопічних проти збірної Перу в другому турі групи C на чемпіонаті світу-2018.

"Збірна Перу має звичну для латиноамериканських команд характеристику: якщо вони взяли під контроль м'яч, то намагатимуться максимально використати момент. Вони дуже атакувальна команда, але повірте мені, вони можуть дуже добре захищатися.

Франція – Перу: анонс матчу ЧС-2018

Коментарі та критика є частиною моєї роботи. Кожен може та каже все, що завгодно. Усі розуміють, що в нас були проблеми в першому матчі, набагато більші, ніж очікувалося. Ми досягли результату, але щоб повторити це з Перу потрібно зіграти краще", – цитує Дешама Р-Спорт.

Відзначимо, що поєдинок Франція – Перу відбудеться на стадіоні Центральний в Єкатеринбурзі вже сьогодні, 21 червня. Початок зустрічі о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.