Франція – Перу: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Франції та Перу зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Франція – Перу

21 червня, 18:00, Єкатеринбург, "Єкатеринбург Арена"

Головний арбітр: Мохаммед Абдулла Хассан (ОАЕ)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Результати Франції та Перу у матчах першого туру чемпіонату світу-2018 знаходяться в антитезі до оцінки їхньої гри: Франція перемогла, але розчарувала своїм непереконливим футболом, а збірна Перу програла, але отримала схвальні оцінки від експертів. Подібне розходження має сильно мотивувати обидва колективи на демонстрування кращих своїх сторін, адже французи перед стартом Мундіалю вважалися одними з головних фаворитів – а з тим рівнем гри, який був у матчі проти Австралії, сподіватися немає на що. Для перуанців ситуація виглядає більш прозаїчно: в разі поразки їх шанси на прохід в 1/8 фіналу хоча й не згорять, але стануть чисто математичними. Та й то лише за умови програшу Данії у двох наступних матчах.

Франція – Перу: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Дідьє Дешам напрочуд точно описав причини непереконливості французів у грі проти Австралії: поганий початок та надання можливості "соккеруз" працювати у вигідному для себе ритмі. У матчі з будь-яким суперником дані проблеми є неприпустимими, однак особливо важливо їх не допустити у зустрічі проти швидкісного та запального Перу. Данія у першому турі зіткнулася з тими ж негараздами, що і Франція – і ледь не згоріла "інкам", які просто розривали команду Аге Харейде. Правда, данці були слабкими у пресингу – а цей компонент гри у французів поставлений дуже гарно.

Кіліан Мбаппе пресингує голкіпера під час матчу ЧС-2018 проти Австралії

До речі, у грі проти Данії перуанці не реалізували пенальті, але більш важливо, що вони не реалізували 9000 інших шансів. Подібне транжирство у зустрічі проти гіпотетичних чемпіонів світу призведе до сумних наслідків, адже різниця голів може мати важливе значення перед останнім туром – а Перу вже знаходиться в мінусі. Втім, головне, що їх команда створює багато дійсно гольових моментів – у тих же французів з цим поки що не настільки райдужно.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою лише два матчі в історії: у 1960 році Франція перемогла Перу на Олімпійських іграх, а у 1982 р. програла у товарняку. Загальний рахунок протистояння – 2:2.

2. Перу в матчах проти топ-6 збірних Європи (Англія Німеччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Франція) має негативну статистику: 14 матчів, 2 перемоги, 3 нічиї, 9 поразок. Загальний рахунок – 12:27.

3. Франція провела 57 матчів проти південноамериканських команд, в яких здобула 19 перемог, 16 нічиїх та отримала 22 поразки. Загальний рахунок протистояння – 74:70.

4. Франція на чемпіонатах світу не програє південноамериканським командам з 1986 року, а не пропускає – з 1978-го.

4. Уго Льоріс може провести 100-й матч у футболці збірної Франції.

Кадрова ситуація

Проблем у таборі обох команд немає – всі здорові, всі без дискваліфікацій. Тренери вільні у своєму виборі стартових складів – і вони повинні внести у них деякі корективи. Дідьє Дешам, ймовірно, усадить на лавку Усмана Дембеле, який гальмував атаки та не був особливо помітним у попередній грі. У центрі атаки з перших хвилин має розпочати Жиру – як мінімум, на це натякають слова Дешама про розуміння корисності Олів'є в ті моменти, коли його немає на полі. Проводити більш масштабну ротацію у французького тренера немає сенсу.

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Паоло Герреро має вийти у стартовому склад збірної Перу на матч ЧС-2018 проти Франції

У його колеги Рікардо Гареки також все досить очевидно. Паоло Герреро вийшов на 20 останніх хвилин матчу проти Данії – і від цього атакуюча потужність перуанців тільки подвоїлась. Лідер "інків" мав вагон моментів, пробивав у дальні кути п'ятками та придавав грі Перу сталої динаміки та нестандартності, тому його вихід в основі прямо таки читається. В свою чергу, Флорес може присісти на лавку, адже він був найменш яскравим у атаці. Всі інші позиції у команді Гареки працюють прекрасно.

Орієнтовні склади на матч Франція – Перу

Франція: Льоріс, Ернандес, Умтіті, Варан, Павар, Толіссо, Канте, Погба, Мбаппе, Жиру, Грізманн.

Перу: Гальєсе, Трауко, Рамос, Родрігес, Адвінкула, Йотун, Тапіа, Куева, Фарфан, Карільйо, Геррейро

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Францію чекає не менш важкий матч, ніж проти Австралії. Втім, якщо "соккеруз" намагалися взяти своє за рахунок гарної організації гри та використання чужих помилок, то Перу – це чистий атакувальний футбол з високим темпом гри. Французи поки що погано справлялися зі знаходженням власного ритму, однак велика кількість зон, які нададуть перуанці, може допомогти їм у цьому. Крім того, Франція більш варіативна в атакувальних моделях та потужніша в опорній зоні, ніж Данія, тому стримати гру "Ле Бле" "інкам" буде набагато важче.

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Швидше за все, перуанці дадуть бій, однак програють через різницю у класі. Тим не менш, уявити без голів команду, яка так багато створює, важко – особливо на фоні "привізної" оборони французів. Саме тому найбільш вірогідним результатом бачиться щось схоже на перемогу Франції з рахунком 2:1.

Михайло Юхименко, Футбол 24.