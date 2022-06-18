Франция – Перу: Дешам опасается атак перуанцев

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от поединка своих подопечных против сборной Перу во втором туре группы C на чемпионате мира-2018.

"Сборная Перу имеет привычную для латиноамериканских команд характеристику: если они взяли под контроль мяч, то постараются максимально использовать момент. Они очень атакующая команда, но поверьте мне, они могут очень хорошо защищаться.

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Комментарии и критика является частью моей работы. Каждый может и говорит все, что угодно. Все понимают, что у нас были проблемы в первом матче, гораздо больше, чем ожидалось. Мы достигли результата, но чтобы повторить это с Перу нужно сыграть лучше", – цитирует Дешама Р-Спорт.

Отметим, что поединок Франция – Перу состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.