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Франция – Перу: Дешам опасается атак перуанцев

21 июня 13:05 34 Читати українською
Франция – Перу: Дешам опасается атак перуанцев
Дидье Дешам / AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от поединка своих подопечных против сборной Перу во втором туре группы C на чемпионате мира-2018.

"Сборная Перу имеет привычную для латиноамериканских команд характеристику: если они взяли под контроль мяч, то постараются максимально использовать момент. Они очень атакующая команда, но поверьте мне, они могут очень хорошо защищаться.

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Комментарии и критика является частью моей работы. Каждый может и говорит все, что угодно. Все понимают, что у нас были проблемы в первом матче, гораздо больше, чем ожидалось. Мы достигли результата, но чтобы повторить это с Перу нужно сыграть лучше", – цитирует Дешама Р-Спорт.

Отметим, что поединок Франция – Перу состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Франция - Перу: Четверг 21 июня 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Перу
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ЧМ 2018 Франция - Перу Перу Перу Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
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