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Франція – Хорватія: Whoscored склав збірну з фіналістів ЧС-2018 – Віда в основі

16:40 309 Читать на русском
Франція – Хорватія: Whoscored склав збірну з фіналістів ЧС-2018 – Віда в основі
Домагой Віда / Фото Р-Спорт

Екс-динамівець Домагой Віда увійшов у символічну збірну з гравців Франції та Хорватії за версією видання Whoscored.

Видання Whoscored.com опублікував комбіновану збірну з гравців Хорватії та Франції з найвищим рейтингом на чемпіонаті світу-2018, які відіграли на турнірі 4 і більше матчів.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

У символічну збірну потрапив захисник Хорватії та колишній гравець Динамо Домагой Віда, чий рейтинг становить 6,93.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Чому Хорватія у фіналі ЧС-2018 – це нереально круто, або Унікальна українська прикмета знову працює

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
53
хв
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Франція - Хорватія Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Домагой Віда Домагой Віда
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53
хв
Франція
18:00
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