Франція – Хорватія: Whoscored склав збірну з фіналістів ЧС-2018 – Віда в основі

Екс-динамівець Домагой Віда увійшов у символічну збірну з гравців Франції та Хорватії за версією видання Whoscored.

Видання Whoscored.com опублікував комбіновану збірну з гравців Хорватії та Франції з найвищим рейтингом на чемпіонаті світу-2018, які відіграли на турнірі 4 і більше матчів.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

У символічну збірну потрапив захисник Хорватії та колишній гравець Динамо Домагой Віда, чий рейтинг становить 6,93.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

#FRA vs #CRO Combined XI



7 of the 11 players in this side play for France -- Will Les Bleus be lifting their second #WorldCup this evening? pic.twitter.com/ovleAkgh2V — WhoScored.com (@WhoScored) 15 липня 2018 р.

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