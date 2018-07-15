Франція – Хорватія: Whoscored склав збірну з фіналістів ЧС-2018 – Віда в основі

Екс-динамівець Домагой Віда увійшов у символічну збірну з гравців Франції та Хорватії за версією видання Whoscored.
Видання Whoscored.com опублікував комбіновану збірну з гравців Хорватії та Франції з найвищим рейтингом на чемпіонаті світу-2018, які відіграли на турнірі 4 і більше матчів.
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У символічну збірну потрапив захисник Хорватії та колишній гравець Динамо Домагой Віда, чий рейтинг становить 6,93.
Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.
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