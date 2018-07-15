Франция – Хорватия: Whoscored составил сборную из финалистов ЧМ-2018 – Вида в основе

Экс-динамовец Домагой Вида вошел в символическую сборную из игроков Франции и Хорватии по версии издания Whoscored.

Издание Whoscored.com опубликовало комбинированную сборную из игроков Хорватии и Франции с самым высоким рейтингом на чемпионате мира-2018, которые сыграли на турнире 4 и более матчей.

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В символическую сборную попал защитник Хорватии и бывший игрок Динамо Домагой Вида, чей рейтинг составляет 6,93.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

#FRA vs #CRO Combined XI



7 of the 11 players in this side play for France -- Will Les Bleus be lifting their second #WorldCup this evening? pic.twitter.com/ovleAkgh2V — WhoScored.com (@WhoScored) 15 липня 2018 р.

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