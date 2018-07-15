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Франция – Хорватия: Whoscored составил сборную из финалистов ЧМ-2018 – Вида в основе

16:40 71 Читати українською
Франция – Хорватия: Whoscored составил сборную из финалистов ЧМ-2018 – Вида в основе
Домагой Вида / Фото Р-Спорт

Экс-динамовец Домагой Вида вошел в символическую сборную из игроков Франции и Хорватии по версии издания Whoscored.

Издание Whoscored.com опубликовало комбинированную сборную из игроков Хорватии и Франции с самым высоким рейтингом на чемпионате мира-2018, которые сыграли на турнире 4 и более матчей.

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В символическую сборную попал защитник Хорватии и бывший игрок Динамо Домагой Вида, чей рейтинг составляет 6,93.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
52
мин
Хорватия
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Франция - Хорватия Хорватия Хорватия Домагой Вида Домагой Вида ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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