Франция – Хорватия: Whoscored составил сборную из финалистов ЧМ-2018 – Вида в основе

Экс-динамовец Домагой Вида вошел в символическую сборную из игроков Франции и Хорватии по версии издания Whoscored.
Издание Whoscored.com опубликовало комбинированную сборную из игроков Хорватии и Франции с самым высоким рейтингом на чемпионате мира-2018, которые сыграли на турнире 4 и более матчей.
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В символическую сборную попал защитник Хорватии и бывший игрок Динамо Домагой Вида, чей рейтинг составляет 6,93.
Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.
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