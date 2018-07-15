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Франція – Хорватія: команда, яка програла перший тайм, востаннє здобувала Кубок світу 88 років тому

19:23 85 Читать на русском
Франція – Хорватія: команда, яка програла перший тайм, востаннє здобувала Кубок світу 88 років тому
Збірна Хорватії / Getty images

Збірна Хорватії в матчі проти Франції може перервати невтішну тенденцію для команд, які поступаються після першого тайму.

Команда, яка програє після першої 45-хвилинки, востаннє здобувала Кубок світу у 1930 році. Тоді у фіналі Уругвай переміг Аргентину, поступаючись після першого тайму, пише MisterChip.

Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, збірна Хорватії програла перший тайм Франції з рахунком 2:1.

Франція – Хорватія – відео голів

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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