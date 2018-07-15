Франція – Хорватія: команда, яка програла перший тайм, востаннє здобувала Кубок світу 88 років тому

Збірна Хорватії в матчі проти Франції може перервати невтішну тенденцію для команд, які поступаються після першого тайму.

Команда, яка програє після першої 45-хвилинки, востаннє здобувала Кубок світу у 1930 році. Тоді у фіналі Уругвай переміг Аргентину, поступаючись після першого тайму, пише MisterChip.

Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, збірна Хорватії програла перший тайм Франції з рахунком 2:1.

Франція – Хорватія – відео голів