Франція – Хорватія: команда, яка програла перший тайм, востаннє здобувала Кубок світу 88 років тому

ЧС 2018 — 20:33 25
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ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру
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Франція – Хорватія: Дешам став третім переможцем чемпіонату світу в ролі гравця та тренераЧС 2018 — 20:16 156
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Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 20:02 12347
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Франція – Хорватія: арбітр "подарував" французам перший гол, але не помилився з пенальті – думка екс-рефері ФІФАЧС 2018 — 19:12 1621
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Франція – Хорватія: Манджукіч став автором першого автогола в фіналах ЧСЧС 2018 — 18:38 509
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