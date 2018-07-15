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Франция – Хорватия: команда, которая проиграла первый тайм, в последний раз выиграла Кубок мира 88 лет назад

19:23 45 Читати українською
Франция – Хорватия: команда, которая проиграла первый тайм, в последний раз выиграла Кубок мира 88 лет назад
Сборная Хорватии / Getty images

Сборная Хорватии в матче против Франции может прервать неутешительную тенденцию для команд, которые уступают после первого тайма.

Команда, которая проигрывает после первой 45-минутки, в последний раз завоевала Кубок мира в 1930 году. Тогда в финале Уругвай победил Аргентину, уступая после первого тайма, пишет MisterChip.

Франция – Хорватия – видео голов

Напомним, сборная Хорватии проиграла первый тайм Франции со счетом 2:1.

Франция – Хорватия: онлайн-трансляция финала ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018
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