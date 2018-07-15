Франція – Хорватія: Грізманн – найкращий гравець матчу

Гравець збірної Франції Антуан Грізманн став найкращим гравцем фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

Форвард французів Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2018 з командою Хорватії, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

У цій зустрічі Грізманн відзначився голом з пенальті, який він реалізував на 38-й хвилині. Антуан також допоміг своїй команді в епізоді з автоголом хорватського форварда Маріо Манджукіча. Саме після подачі Грізманна нападник команди суперника зрізав м'яч в свої ворота.