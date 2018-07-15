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Франція – Хорватія: Грізманн – найкращий гравець матчу

20:25 90 Читать на русском
Франція – Хорватія: Грізманн – найкращий гравець матчу
Антуан Грізманн / ФІФА

Гравець збірної Франції Антуан Грізманн став найкращим гравцем фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

Форвард французів Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2018 з командою Хорватії, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

У цій зустрічі Грізманн відзначився голом з пенальті, який він реалізував на 38-й хвилині. Антуан також допоміг своїй команді в епізоді з автоголом хорватського форварда Маріо Манджукіча. Саме після подачі Грізманна нападник команди суперника зрізав м'яч в свої ворота.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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