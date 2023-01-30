Кайоде офіційно став гравцем Умранієспора, повідомляє твіттер турецького клубу.

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Нігерієць приєднався до останньої команди турецької Суперліги до кінця сезону. До цього Кайоде виступав за Сівасспор з 2020 до літа 2022 року, зіграв 84 матчі та відзначився 19 голами і 6 асистами.

Нагадаємо, Кайоде перейшов у Шахтар з Манчестер Сіті на правах оренди у березні 2018 року. Через чотири місяці "гірники" викупили форварда у "містян" за 3 мільйони євро. У складі донеччан Оларенваджу провів 24 матчі, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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