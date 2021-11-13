Україна, Друга ліга, 18-й тур

Суми – Кристал – 0:2

Голи: Клюєв, 69, 84

Вилучення: Клочко, 66 (Суми, друга жовта картка)

АФСК Київ – Діназ – 0:2

Голи: Апанчук, 12, Банасевич, 46

Вікторія – Енергія – 3:1

Голи: Єрьоменко, 23, Гранкін, 83, Борисенко, 81 (пен.) – Андрощук, 22

Нива В – Чайка – 2:0

Голи: Георгієв, 54, Загорулько, 73

Скорук – Полтава – 3:1

Голи: Жуков, 3, 52, 63 – Яременко, 90+1

Вилучення: Жуков, 68 (Скорук, червона картка)

Тростянець – Нікополь – 2:1

Голи: Ганжа, 29, Проданов, 75 – Фомін, 56

Реал Фарма – Вовчанськ – 2:0

Голи: Фабер, 78, Абузраа, 82 (пен.)

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У першому матчі дня Суми приймали Кристал. Доля поєдинку вирішилась в середину другого тайму. Клочко у власному штрафному потягнув за руку суперника, не дозволивши вийти сам на сам з воротарем і побачив перед собою другу жовту картку. Клюєв з позначки впевнено розвів по кутах м'яч і голкіпера. За п'ять хвилин до завершення матчу він же скористався сумбуром біля воріт Сум і, підхопивши сферу, пробив під ногу кіперу – круглий від штанги влетів у ворота.

Діназ без особливих проблем впорався з одним з аутсайдерів групи А – київським АФСК. Гості забили по голу у кожному з таймів і піднялись на першу сходинку своєї групи, обійшовши Лівий берег і Карпати.

Вікторія на власному полі спромоглась на камбек проти Енергії. Господарі попри перевагу пропустили в середині тайму контратаку: Андрощук опинився один перед голкіпером після прострілу зліва і розстріляв ворота Вікторії. Вже за хвилину миколаївці відігрались – Єрьоменко випередив захисника і замкнув передачу від партнера. Нічийний рахунок тримався до середини другого тайму, поки Гранкін з лінії воріт не перекинув м'яч через голкіпера. За трохи захисник новокаховців у власному штрафному влучив у ногу супернику і арбітр призначив пенальті. Борисенко впевненим пострілом приніс Вікторії вікторію – 3:1.

Вінницька Нива несподівано легко впоралась з Чайкою. Перший тайм минув без голів, а по перерві господарі вийшли вперед. Брищук отримав довгу діагональ на лівий фланг через півполя, відпасував на Загорулька, а той скинув на лінію штрафного під удар Георгієву. Постріл Віктору вдався на славу – м'яч зняв павутину з хрестовини. За 20 хвилин відзначився вже автор гольової передачі, замкнувши навіс зі стандарту на дальню штангу. Забити бодай гол престижу Чайка так і не змогла.

Скорук у перегонах з МФК Металург за першу сходинку розгромив Полтаву. Героєм матчу став Микита Жуков, який оформив хет-трик і приніс команді з селища Томаківка чергові три очки. Цікаво, що голеадор став і своєрідним антигероєм: намагаючись пробити по воротах за 20 хвилин до завершення матчу він у стрибку влучив не у м'яч, а у голову суперника і отримав пряму червону картку. Вже у доданий час Яременко рахунок розмочив, але цього виявилось замало.

Тростянець на власному полі здолав Нікополь. Максим Ганжа в середині тайму виявився найросторопнішим після розіграшу кутового і практично засунув м'яч у сітку. По перерві Фомін головою влучно замкнув навіс з правого флангу. Однак, останнє слово було за госпдарями – Проданов в середині другої сорокап'ятихвилинки з кута воротарського закинув за комірець Олексію Баштаненку.

У ще одному матчі Реал Фарма дотис Вовчанськ. Рахунок було відкрито лише на 78-й хвилині. Ще за чотири хвилини одесити отримали право на пенальті і зняли питання щодо переможця.

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