Відбір на ЧС-2022, фінальний етап, перші матчі

Камерун – Алжир – 0:1

Гол: Слімані, 40

Малі – Туніс – 0:1

Гол: Сіссако, 36 (авт)

Вилучення: Сіссако, 41

Алжир, який на останньому КАН не вийшов з групи, протистояв Камеруну – бронзовому призеру турніру. Саме Марез і Ко повели наприкінці першого тайму. Іслам Слімані замкнув подачу зі штрафного. Цей гол став єдиним у матчі – Алжир за крок від відходу на Мундіаль.

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В іншому матчі зустрічалися Малі та Туніс, які у січні з'ясовували стосунки на Кубку Африки. Тоді мінімально виграли малійці (1:0), а сьогодні першими забили тунісці. Точніше, гостям допоміг епічний автогол, автором якого став Мусса Сіссако. Центрбек віддав пас назад голкіперу, і зробив це дуже невдало – м'яч влетів у сітку. Однозначно, претендент на звання автогол року.

Сіссако настільки засмутився, що майже одразу ще й отримав вилучення за фол останньої надії. Звання головного невдахи поєдинку знайшло свого володаря. Більше команди не забивали – Туніс взяв реванш за поразку на Кубку Африки і близький до кваліфікації на чемпіонат світу.

Матчі-відповіді відбудуться 29 березня. Тоді й визначаться всі учасники ЧС-2022 від Африки.

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