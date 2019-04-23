Фінал Кубка Шахтар – Інгулець: квитки вже у продажу

Стань свідком унікального фіналу: Шахтар – Інгулець: квитки вже у продажу!

Особливий фінал Кубка України сезону 2018/2019 увійде в історію: вперше він відбудеться в Запоріжжі, і вперше у фіналі візьме участь команда не з вищого дивізіону українського чемпіонату.

Учасниками матчу за головний футбольний трофей країни будуть минулорічний володар Кубка донецький Шахтар та головна сенсація цього розіграшу – Інгулець (смт Петрове, Кіровоградська область).

Стань свідком історичного матчу: квитки на фінал найважливішого клубного змагання країни можна вже зараз придбати на сайті ticketsbox.com.

Вартість квитків — від 50 до 300 грн.

Зважаючи на досвід, що дозволив гарантувати вищий рівень безпеки на матчах національної збірної команди України з футболу, квитки на фінальний матч розіграшу Кубка України будуть іменними.

Процедура придбання квитків

Умови продажу:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків/абонементів необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки/абонементи купуються на особу віком до 16-ти років, зазначаються дані свідоцтва про народження.

Після здійснення процедури оплати на адресу електронної пошти замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

У касах стадіону:

Придбати квитки можна за будь-яким документом, що посвідчує особу. При собі потрібно мати оригінал власного документа та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

УВАГА! Остерігайтесь підробок! Із метою захисту квитків на кожному з них нанесена голограма з логотипом Федерації футболу України.

Нагадуємо, що продавати та передавати вболівальникам квитки будь-яким іншим чином заборонено.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Для входу на стадіон при собі потрібно мати будь-який документ, що посвідчує особу.

При пошкодженні квитків чи виникненні інших проблем із доступом на стадіон просимо звертатися до сервіс-центрів, що розташовані на території стадіону.

Кожній команді-фіналісту запропоновано забронювати за собою квоту квитків. Першим етапом у продаж надійдуть квитки на східну трибуну. Про квитки у інші сектори – будуть інформувати додатково.

Фінал Кубка України-2018/2019 між ФК Шахтар та ФК Інгулець розпочнеться о 21.00. Вхід на стадіон буде відкрито з 18:00, а з 19:30 в чаші розпочнеться концерт.

Тож, займайте свої місця на трибунах завчасно і станьте частиною унікального свята футболу!

Додамо, що традиційно фінал Кубку України з футболу підтримує компанія Favorit Sport та страхова компанія "Брокбізнес".

Другий рік поспіль підтримує фіналістів Кубку України та вболіває за розвиток українського спорту броварня "Уманьпиво".

Також цього року до числа партнерів долучилася запорізька мережа АЗК ZOG і Shebel.