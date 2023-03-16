Фейєнорд – Шахтар – відео голів
Шахтар зустрічається з Фейєнордом в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Перший матч завершився нічиєю, тому Шахтар поїхав у гості без права на програш. Однак "гірники" пропустили швидкий гол. Фейєнорд перехопив м'яч і організував реактивну атаку – Джаханбахш протягнув м'яч до штрафного, а Хіменес невідпорно пробив.
Ще до середини першого тайму Шахтар пропустив другий гол. Суперники знову скористалися помилкою українців під час побудови атаки. Перехоплення – і Кьокчю дальнім ударом вразив кут воріт Трубіна.
Фейєнорд оформив розгром у першому таймі. Конопля стелився у підкаті та рукою зупинив простріл Лопеса. Це було в штрафному майданчику, тому суддя призначив пенальті. Кьокчю впевнено реалізував 11-метровий.
У другому таймі побиття продовжилося. Ідріссі шикарним ударом з лінії штрафного поклав четвертий гол у ворота Трубіна.
Через 10 хвилин Ідріссі оформив дубль, створивши ще один шедевр. М'яч від поперечини залетів у сітку.
Фейєнорд забивав гол за голом дальніми ударами. Джаханбахш відзначився шостим м'ячем.
Сьомий гол влетів від Даніло.