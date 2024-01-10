Лідер турецької Суперліги повідомив, що Леонардо Бонуччі пройде сьогодні медичне обстеження в Стамбулі.

Фенербахче ось-ось підпише 36-річного Бонуччі на правах вільного агента. Як інформує офіційний Твіттер турецького гранда, італійський захисник розпочав переговори з Фенербахче і прибув до Стамбула для проходження медичного обстеження.

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Раніше повідомлялося про те, що у "вербуванні" Бонуччі взяв участь форвард Фенербахче Едін Джеко – як виявилося, їхні інтереси представляє один і той самий агент, Алессандро Луччі. Леонардо має підписати контракт із клубом до кінця цього сезону – його зарплата становитиме 2,8 млн євро.

Чемпіон Європи почав цей сезон у складі берлінського Уніона, за який зіграв 10 матчів і забив 1 м'яч. Захисник залишив стан німців на правах вільного агента.

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