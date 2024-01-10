Лидер турецкой Суперлиги сообщил, что Леонардо Бонуччи пройдёт сегодня медицинское обследование в Стамбуле.

Фенербахче вот-вот подпишет 36-летнего Бонуччи на правах свободного агента. Как информирует официальный Твиттер турецкого гранда, итальянский защитник начал переговоры с Фенербахче и прибыл в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

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Ранее сообщалось о том, что в "вербовке" Бонуччи принял участие форвард Фенербахче Эдин Джеко – как оказалось, их интересы представляет один и тот же агент, Алессандро Луччи. Леонардо должен будет подписать контракт с клубом до конца этого сезона – его зарплата составит 2,8 млн евро.

Чемпион Европы начал этот сезон в составе берлинского Униона, за который сыграл 10 матчей и забил 1 мяч. Защитник покинул стан немцев на правах свободного агента.

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