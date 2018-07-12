Фабрегас відреагував на відставку Конте

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас попрощався із наставником команди Антоніо Конте.

"Дякую, Містере, за перемогу в Прем'єр-лізі та Кубку Англії. Мені було нелегко переконати вас на початку, але в результаті, сподіваюся, я змусив повірити в мене! Бажаю успіху в майбутньому", – написав Фабрегас на своїй сторінці в Твіттері.

Конте звільнений з посади головного тренера Челсі

Сеск Фабрегас після приходу Антоніо Конте в Челсі тривалий час боровся за потрапляння в основний склад команди, і згодом італієць успішно змінив думку щодо включення іспанського хавбека в свої подальші плани.