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Фабрегас відреагував на відставку Конте

20:25 903 Читать на русском
Фабрегас відреагував на відставку Конте
Сеск Фабрегас / Getty Images

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас попрощався із наставником команди Антоніо Конте.

"Дякую, Містере, за перемогу в Прем'єр-лізі та Кубку Англії. Мені було нелегко переконати вас на початку, але в результаті, сподіваюся, я змусив повірити в мене! Бажаю успіху в майбутньому", – написав Фабрегас на своїй сторінці в Твіттері.

Конте звільнений з посади головного тренера Челсі

Сеск Фабрегас після приходу Антоніо Конте в Челсі тривалий час боровся за потрапляння в основний склад команди, і згодом італієць успішно змінив думку щодо включення іспанського хавбека в свої подальші плани.

Теги
Англія Челсі Челсі Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Антоніо Конте Антоніо Конте
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