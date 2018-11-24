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Ейбар – Реал Мадрид: пряма трансляція

13:55 163 Читать на русском
Ейбар – Реал Мадрид: пряма трансляція
Ейбар – Реал Мадрид: пряма трансляція

У матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги Ейбар протистоятиме мадридському Реалу. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 13-го туру чемпіонату Іспанії Ейбар – Реал Мадрид розпочнеться о 14:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія13 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Реал Мадрид: Субота 24 листопада 2018

Ейбар

live 86'
3 : 0
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ейбар Ейбар Ейбар - Реал Мадрид
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