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Эйбар – Реал Мадрид: прямая трансляция

13:55 118 Читати українською
Эйбар – Реал Мадрид: прямая трансляция
Эйбар - Реал Мадрид: прямая трансляция

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги Эйбар будет противостоять мадридскому Реалу. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 13-го тура чемпионата Испании Эйбар – Реал Мадрид начнется в 14:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Испания13 турІпуруа (Эйбар)

Эйбар - Реал Мадрид: Суббота 24 ноября 2018

Эйбар

live 41'
1 : 0
Реал Мадрид
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