Евертон приймає Тоттенхем в рамках 29-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Тоттенхем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це буде зустріч команд, одна з яких переродилася завдяки змінам на тренерському містку, а інша лише починає цей шлях. Зрештою, Крістіан Стелліні вже має цілком успішний досвід управління, коли підміняв Антоніо Конте, поки той був у лікарні.

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Де дивитися матч Евертон – Тоттенхем? Переглянути гру можна на ООТ-платформі Setanta Sports – офіційного транслятора АПЛ на території України. Також це матч покажуть на телеканалі Setanta Sports, який входить у спортивні пакети на медіа-сервісах MEGOGO та Volia tv. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Віталій Миколенко не потрапляв у стартовий склад "ірисок" понад місяць. Спочатку українець пропускав матчі через травму, а потім Шон Дайч довіряв іншим гравцям, оскільки наш земляк не встиг повернути оптимальні кондиції. Сьогодні Миколенко також залишився на лаві для запасних.

Евертон – Тоттенхем: стартові склади на матч АПЛ:

Евертон: Пікфорд – Тарковскі, Годфрі, Кін, Коулмен – Онана, Дукуре, Гейє, Макніл, Івобі – Грей

Тоттенхем: Льоріс – Дайєр, Ромеро, Лангле – Порро, Скіпп, Хьойберг, Перішіч – Кулусевскі, Кейн, Сон