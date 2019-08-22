Эспаньол – Заря: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

Эспаньол и Заря сыграют в пригороде Барселоны первый поединок решающего раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эспаньол – Заря на "Футбол 24", стартует 22 августа в 22:00 по киевскому времени. Встреча пройдет на стадионе Корнелья-Эль-Прат, что вблизи Барселоны. Победитель этого противостояния плей-офф квалификации выйдет в групповой турнир Лиги Европы 2019/20. Каталонцы на своем пути прошли уже исландский Стьярнан и швейцарский Люцерн. Луганский клуб одолел сопротивление черногорской Будучности и болгарского ЦСКА.

Эспаньол – Заря: анонс и прогноз на матч квалификации Лиги Европы

В чемпионате Испании "попугаи" стартовали с домашнего поражения от Севильи (0:2). В свою очередь команда Скрипника занимает 2-е лигочемпионовское место, набрав 7 очков за 4 тура, но у киевского Динамо на игру меньше. Интересно, что свое первое поражение с новым тренером луганчане потерпели также на прошлых выходных в игре с Александрией. Матч Эспаньол – Заря смотреть онлайн в прямом эфире можно на Footballhub и телеканале УНИАН, начиная с 21:55. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте "Футбол 24", в частности, в этой новости.

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес (к), Льюис Лопес, Калеро, Вила – Гранеро, Иттураспе, Дардер – Пуадо, Феррейра, У Лей Зоря: Шевченко (к) – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Кочергин, Леднев, Иванисеня, Лунев – Кабаев, Громов

Эспаньол – Заря: стартовые составы на матч плей-офф Лиги Европы