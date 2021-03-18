Динамо Загреб здійснило сенсаційний камбек у матчі-відповіді 1/8 ЛЄ проти Тоттенхема. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Підопічні Моурінью мали гандикап у два м'ячі, але примудрилися його розгубити. Зустріч перетворилася на бенефіс Міслава Оршіча, який оформив хет-трик.

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Нападник Динамо забив двічі у другому таймі – спочатку обвідним ударом поцілив точно у дев'ятку, а потім розстріляв Льоріса з близької відстані. Матч перейшов у екстра-тайм, де нерви загребців виявилися міцнішими. Оршіч накрутив кількох суперників, пробив у ближній кут і побіг святкувати історичний успіх своєї команди.