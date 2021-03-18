Ліга Європи, матчі-відповіді 1/8 фіналу

Арсенал – Олімпіакос – 0:1 (перший матч – 3:1)

Гол: Ель-Арабі, 51

Вилучення: Ба, 82 (О)

Динамо Загреб – Тоттенхем – 3:0 (ДЧ, 0:2 у першому матчі)

Голи: Оршіч, 62, 83, 106

Мольде – Гранада – 2:1 (0:2)

Голи: Вальєхо, 26 (аг), Хестад, 89 (пен.) – Сольдадо, 72

Арсенал мав комфортну перевагу після виїзду в Грецію, але Мікель Артета вирішив знову випустити основу. Обамеянг і компанія змарнували купу хороших моментів, за що поплатились по перерві. Себальйос обрізався у центрі поля, дозволивши Олімпіакосу провести стрімку контратаку. Ель-Арабі увірвався у карний майданчик і точно пробив. Для подвигу грекам були потрібні ще два голи, але "каноніри" зібралися, щоб уникнути нервової кінцівки. Окремо слід "подякувати" центрбеку Олімпіакоса Ба, який примудрився отримати дві жовті за хвилину.

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За схожим сценарієм розвився поєдинок іншої лондонської команди – Тоттенхема. Зірковий склад Моурінью вийшов незібраним, дивом зберігши ворота "сухими" у першому таймі. Покарання прийшло на 62 хвилині, коли Міслав Оршіч шокував Льоріса красивим обвідним ударом. "Шпори" явно не чекали такого ляпаса, а рахунок 2:0 переводив зустріч у екстра–тайми. Саме це і сталося. Оборона Тоттенхема розвалилася, і Оршіч без жодних перешкод оформив дубль. Динамо не збиралося зупинятися. Господарі гідно відповідали на всі атаки Тоттенхема та отримали винагороду. Після короткого відпочичнку між екстра-таймами неперевершений Оршіч накрутив опонентів і втретє пробив Льоріса – незабутній вечір для 28-річного нападника загребців! Овацій заслуговує і Домінік Ліваковіч, який здійснив кілька героїчних сейвів. 3:0 – Тоттенхем ганебно прощається з єврокубками, а Загреб святкує.

Натяк на камбек зробив і Мольде, який виграв перший тайм домашнього матчу проти Гранади. Вальєхо незграбно зрізав м'яч у власні ворота, змусивши партнерів напружуватися. Ветеран Роберто Сольдадо вирішив проблему, а точний пенальті Хестада під завісу зустрічі нічого глобально не змінював – іспанці вийшли в 1/4 фіналу.

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