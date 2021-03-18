Динамо Загреб осуществило сенсационный камбэк в матче 1/8 ЛЕ против Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Подопечные Моуринью имели гандикап в два мяча, но умудрились его растерять. Встреча превратилась в бенефис Мислава Оршича, оформившего хет-трик.

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Нападающий Динамо забил дважды во втором тайме – сначала обводным ударом попал точно в девятку, а затем расстрелял Льориса с близкого расстояния. Матч перешел в экстра-тайм, где нервы загребцев оказались крепче. Оршич накрутил нескольких соперников, пробил в ближний угол и побежал праздновать исторический успех своей команды.