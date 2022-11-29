Чемпіонат світу-2022. 3 тур. Група А

29 листопада, 17:00. Ер-Раян, стадіон Халіфа

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Швидко і непомітно ми підібралися до третього туру – фінального відрізку групового етапу. Його відкриває, звісно ж, група А, обидва матчі якої стартують в один час і відбуватимуться паралельно. Хоча, на відміну від деяких інших квартетів, у цьому немає нагальної потреби, адже турнірна інтрига (і величезна!) існуватиме тільки в дуелі між Сенегалом та Еквадором. Ви ж не думаєте, що Нідерланди розгромно влетять Катару?

Так от, арифметика проста: в Еквадора – 4 очки, у Сенегала – 3. Для виходу в 1/8 фіналу латиноамериканців влаштує і нічия, тоді як представникам Африки потрібна лише перемога. Еквадор сильний своєю обороною, а от Сенегал, якому потрібно йти в атаку і забивати, ослаблений відсутністю головної зірки – Садьйо Мане (він травмувався ще перед стартом турніру). У матчі з Катаром з функцією бомбардира чудово впоралися Бамба Дьєнг, Булай Діа та Фамара Дедью. Але то був всього лише Катар!

Сьогодні трійці африканських форвардів протистоятиме вишколена, атлетична та агресивна оборона, яка чудово себе проявила проти зіркових Нідерландів, лише раз прогавивши спритного Гакпо. Проте згодом незламний Еннер Валенсія зумів відповісти голом – і ця нічия може виявитися ключовою у підсумковому розподілі місць групи А.

Еннер, до слова, справжній герой нації – 33-річний форвард Фенербахче забив усі три м’ячі еквадорців у Катарі і разом з Мбаппе очолює бомбардирські перегони. Але важливо навіть не це, а неймовірна сила волі у Валенсії. Матч-відкриття він не дограв через пошкодження зв’язок коліна. Після голу Нідерландам узагалі покинув поле на ношах. "Я грав попри біль, і найголовніше – допоміг команді добитися результату. Сподіваюсь, до матчу з Сенегалом мій стан покращиться і я продовжу допомагати партнерам", – заявив нападник і рветься в бій. У квітні, нагадаємо, Еннер та його дружина підтримали атаковану руснею Україну.

Мабуть, для Густаво Альфаро немає критичної потреби знову ризикувати здоров’ям Валенсії з перших хвилин. Еквадору не потрібно форсувати події – нехай Сенегал кидає всі сили в атаку, оголюючи тили, а шанс на контрі обов’язково з’явиться. Та чи впевнено почуватиметься команда без свого лідера? Еннер важливий хоча б у якості живого тотема.

Орієнтовні склади на матч Еквадор – Сенегал

Еквадор: Галіндес – Поросо, Торрес, Інкап’є – Пресіадо, Груесо, Кайседо, Еступіньян – Плата, Валенсія – Естрада

Сенегал: Е. Менді – Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс – Сарр, Н. Менді, І. Гуйє, Д’ятта – Діа, Дедью

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Прогнози – все менш вдячна справа на цьогорічному ЧС. Та віри в те, що чемпіони Африки продеруться у плей-офф – мало. А ось в те, що Еквадор вичавить вигідний для себе результат, віриться більше. Звісно, очікуємо рівної і вкрай нервової гри. А як по-іншому? Ставки ж максимальні!

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