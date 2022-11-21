Нападник Фенербахче та збірної Еквадору Еннер Валенсія вміє не лише забивати, а й відрізняти добро від зла.

33-річний центрфорвард став головним героєм матчу-відкриття Мундіалю в Катарі, оформивши переможний дубль у ворота господарів турніру.

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Еннер одразу ж привернув до себе увагу, а уважні вболівальники пригадали його серйозний вчинок весною. Так, 19 квітня Валенсія опублікував фото, на якому одягнутий у футболці Шахтаря із написом "Футбол для миру". Дружина гравця вплела у коси жовту та синю стрічки. Потужний жест на підтримку України у війні з Росією, чи не так?

Цікаво, що того ж 19 квітня "гірники" проводили товариський матч у межах благодійного турне проти Фенербахче. Єдиним голом у зустрічі відзначився той-таки Валенсія.

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